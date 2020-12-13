اعتقال ارهابيين قاما بعمليات قتل للمدنيين في محافظة نينوى

2020/12/13 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاحد، عن اعتقال إرهابيين اثنين من منفذي عمليات الاعدام بحق المواطنين الابرياء داخل مستشفى الجمهوري في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد، مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية.

واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين عملا ضمن ما يسمى بـ(مفارز ابو ليث الانصاري) تحت كنى (ابوحاتم، وابو عناد) المشتركة بتنفيذ عمليات الاعدام التي طالت المواطنين الابرياء داخل مستشفى الجمهوري في مدينة الموصل.

واضاف البيان: كما اشتركا بعمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية وتهجير المواطنين خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على محافظة نينوى، حيث دونت اقوالهما بالاعترافات ابتدائيا وجرى ايداعهما في التوقيف لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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