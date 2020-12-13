الزراعة النيابية: ملف المياه أولوية مهمة بزيارة الكاظمي لتركيا

2020/12/13 | 13:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، على ضرورة ضمان حصة العراق المائية الانية والمستقبلية باي لقاء او حوار مع تركيا وايران.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقوم بزيارة تركيا خلال الاسبوع الحالي للبحث في العلاقات والملفات الثنائية .مشددا على اهمية ان يكون ملف المياه اولوية قصوى في المباحثات”.

واضاف ان “ضمان حصة العراق المائية مسؤولية حكومية بالدرجة الاساس وعليها اتخاذ الخطوات اللازمة لضمانها لزيادة الخزين المائي وزيادة مساحات الاراضي للمشاريع الزراعية”.

ونوه الشمري الى “ابعاد ملف المياه الذي يعد عصب الحياة عن اي امور سياسية والعمل على ضمان الحصة المائية للبلد من تركيا كدولة منبع للنهرين الخالدين وايران التي تعد منبعا لروافد نهر دجلة المتعددة”.

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