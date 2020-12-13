2020/12/13 | 13:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم يرفض عرض السماوة وينصرف للعمل الاداري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/13 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم يرفض عرض السماوة وينصرف للعمل الاداري) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاظم يرفض عرض السماوة وينصرف للعمل الاداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).