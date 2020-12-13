إطلاق سراح إعلامي شهير يغطي ’الأحداث الساخنة’ لتلفزيون ناطق باسم اليكتي

2020/12/13 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفرجت السلطات الأمنية في محافظة دهوك، الأحد، عن الإعلامي والمقدم التلفزيوني بهيز حسين، بعد ساعات على اعتقاله.

وقال إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون اأول 2020)، إن "سلطات دهوك الأمنية، افرجت عن الإعلامي والمقدم التلفزيوني التابع للاتحاد الوطني بهيز حسين بعد ساعات من اعتقاله في المدينة".

وأوضح بهيز حسين، الذي يقدم برنامج الأحداث الساخنة بشكل يومي على فضائية شعب كردستان الناطقة باسم الاتحاد، لوسائل إعلام حزبه، أن اعتقاله مساء أمس جاء باشتباه تصويره لأماكن في مدينة دهوك أثناء زيارته لها وبعد التحقق من أنه كان يتحدث بالصوت والصورة مع صديق له ولم يكن يصور شيئا، أفرجت عنه السلطات الأمنية.

وظهر الإعلامي بهيز حسين بعد إطلاق سراحه في مقر تنظيمات زاخو للاتحاد الوطني عبر صور نشرها على حسابه الشخصي في فيسبوك.

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