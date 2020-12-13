ثاني أكبر ملوث للمحيطات في العالم.. إندونيسيا ترصد المخلفات البلاستيكية عبر

2020/12/13 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت أجهزة تعقب في الماء وهي موصولة بنظام "أرغوس" للأقمار الاصطناعية، وذلك عند مصب نهر في جاكرتا وبالقرب من جاوة وفي سومطرة، بمبادرة من شركة "سي أل أس" الفرنسية التابعة للمركز الوطني للدراسات الفضائية، وذلك في سياق مشروع أطلقته الوزارة الإندونيسية للشؤون البحرية والصيد.

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