علماء يكتشفون

2020/12/13 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال علماء بحار إنهم اكتشفوا حيتانا جديدة ذات مواصفات غريبة، مؤكدين أنها تختلف عن أي كائنات بحرية أخرى رأوها من ذي قبل.

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