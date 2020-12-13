عضوة بالاقصاد النيباية: الاموال المجمدة في الخارج تواجه صعوبة في اخراجها

2020/12/13 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاحد، ان هناك صعوبة في اخراج الاموال والارصدة المجمدة في الخارج.

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