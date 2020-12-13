وزير الداخلية يصل شنكال للاطلاع على اوضاع القضاء

2020/12/13 | 13:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال وصل صباح اليوم الاحد (13 ديسمبر) وزير الداخلية عثمان الغانمي الى قضاء شنكال للاطلاع على أوضاع القضاء وفرض الاستقرار في المدينة.وتزامنت زيارته، زيارة وفد اخر من بغداد الى شنكال مكون من نواب كتلة صادقون النيابية، ومن المقرر ان يزور محافظة نينوى.وتأتي هذه الزيارة في اطار فرض الاستقرار في قضاء …

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