ادارة القوة الجوية بصدد خصم 25 % من عقود لاعبيها نظرا للنتائج السلبية

2020/12/13 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي انها تدرس خصم 25% من عقود لاعبي الفريق الاول في اجتماعها القادم ، بعد سلسلة من النتائج السلبية و نزيف النقاط في اخر خمس مباريات من الدوري الممتاز.وبينت الهيئة الادارية للنادي انها قدمت وساندت ووقفت مع الفريق ، ماديا ومعنويا ، منذ بداية الموسم وحتى هذه اللحظة من اجل تقديم مستويات مميزة لحصد اللقب ، الا ان الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون كلفتنا الكثير ومنها فقدان الصدارة بعدما كان الفريق متصدرا حتى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز ".وبينت انها اجتمعت مع الكادر التدريبي واللاعبين من اجل دعم الوضع النفسي للاعبين وحثهم على تصحيح الاخطاء ، لكن دون جدوى ،اضافة الى ان هناك قرارات ستصدر بابعاد بعض اللاعبين من الفريق لعدم الاستفادة منهم وعدم قدرتهم على تقديم مستويات تؤهلهم للوجود مع النادي العريق"./انتهى

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