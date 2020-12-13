2020/12/13 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ شرعت الكوادر الهندسية في بلديات نينوى باعمار (قلعة) قضاء تلعفر الاثرية بعد تعرضها للدمار من قبل عصابات داعش الارهابية .وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الكوادر باشرت باعمار السياج المحيط بالقلعة ،واعمار عدد من المواقع الاثرية المدمرة داخل قضاء تلعفر".واضاف :" ان اعمار القلعة والمناطق الاثرية يأتي تزامنا مع انطلاق اعمار مناطق غرب الموصل المدمرة ، بعد صرف مبالغ الاستقرار والاعمار من قبل الحكومة الاتحادية "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع باعمار قلعة تلعفر الاثرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع باعمار قلعة تلعفر الاثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).