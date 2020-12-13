مصرع لاعب أفريقي فى حادث مروع

2020/12/13 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/متابعة

كشفت تقارير صحفية عن وفاة موتجيكا ماديشا، مدافع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في حادث سير اليوم الأحد، فى جوهانسبرج.

ووفقاً لما نشره موقع "سبورت 24" الجنوب أفريقي، فإن مدافع صن داونز لقى مصرعه فى حادث سير مروع اليوم الأحد.

وأضاف الموقع أن " مدافع صن داونز البالغ من العمر 25 عاماً كان يسافر مع صديقه على طريق زورفونتين في كمبتون بارك، ثم تنقلب سيارته بشكل مفاجئ لتتحول إلى قطعة مفحمة".

وأشار الموقع إلى أن " صعوبة الحادث لم يتم التفرقة بين جثة اللاعب وصديقه الذى كان يرافقه فى السيارة".

وكان موتجيكا ماديشا وصديقه قادمين من احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس فريق صن دوانز الجنوب أفريقى.

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