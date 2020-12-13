2020/12/13 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال المدير التنفيذي لشركة "بيونتك" الألمانية، أوغور شاهين، التي أنتجت مع شركة "فايزر" الأمريكية، لقاحا ضد فيروس كورونا، اليوم الاحد (13 كانون الاول 2020)، إن السيطرة على الوباء ممكنة بحلول نهاية صيف العام المقبل.

وذكر شاهين، في مقابلة متلفزة، "نحن نعلم أنه تم العثور على حل، وأنه يمكننا إنتاج جرعات عديدة من اللقاحات، ونعلم أن هذه اللقاحات ناجعة، ولذا فنحن بحاجة للتأكد من أنه يمكننا السيطرة على هذا المرض والوباء بنهاية الصيف المقبل، على أقصى تقدير".

أكد شاهين، أنه "بحلول أبريل من العام المقبل، يمكن للتطعيم أن يغير الوضع بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف، "نحن على ثقة من أنه يمكننا تقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021، ونخطط أيضا لتقييم ما إذا كان بإمكاننا تقديم جرعات أكثر في عام 2021".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير شركة ’’بيونتيك’’ الألمانية يحدد موعداً محتملاً للسيطرة على كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير شركة ’’بيونتيك’’ الألمانية يحدد موعداً محتملاً للسيطرة على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).