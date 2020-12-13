الكميات المسوقة من “العنصر الأساسي” للمائدة العراقية يرتفع 35 الف طن إضافي خلال اسبوع.. كم يحتاج العراق؟

2020/12/13 | 13:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الاحد، تسويق اكثر من 110 الاف طن من الشلب المحلي ضمن حملة تسويق الشلب للعام 2020.

وقال الجبوري في بيان ان “الحملة التسويقية لمحصول الشلب مستمرة بوتيرة متصاعدة، وبلغ تسويق ما مجموعه (110885) طنا لغاية يوم امس في خمس محافظات شلبية”.

واوضح الوزير، انه”تم تشكيل فرق فنية ورقابية من مركز الوزارة وشركة تجارة الحبوب لمتابعة آليات العمل ومنع المخالفات، فضلا عن الدور الذي تؤديه الفرق الرقابية من دائرة الرقابة التجارية في متابعة آليات الفحص المختبري وتوفير الطاقات الخزنية بشكل جيد.

وكانت وزارة التجارة، قد اعلنت يوم السبت الماضي 6 كانون الاول، كميات الشلب المسوقة للموسم الحالي والقادمة من 5 محافظات وسطى وجنوبية، والتي بلغت 75 الف طن فقط.

ويحتاج العراق سنويًا مايفوق المليون طن من الرز لسد الحاجة المحلية وتأمين الامن الغذائي، اي مايقارب الـ83 الف طن سنويًا.

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