نائب رئيس اقليم كوردستان يلتقي فريقا عسكريا ألمانيا

2020/12/13 | 13:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب رئيس اقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى يوم السبت 12/12/2020 في قرداغ الكولونيل الالماني نيكولاس نوكريدي والفريق العسكري المرافق له.

واوضح نوكريدي خطط العام المقبل 2021 حتى تاريخ تمديد فترة خدمته 1/2022، مشيرا الى برنامج وشكل العمل وخطوات التعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة.

من جانبه، اكد نائب رئيس اقليم كوردستان على عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة وتقديم المساعدة لمستشفى البيشمركة في اربيل ، فضلا عن طلبه زيارة قوات دعم البيشمركة للاطلاع على اوضاعها عن كثب.

PUKmedia

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