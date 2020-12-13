2020/12/13 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، الأحد، عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، تلقت /ابابيل نيوز/ نسخة منه، ان “مفارز الاستخبارات تمكنت من القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد, مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابيين في بغداد المركز الخبري الوطني.

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