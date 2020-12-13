وفد الإقليم يجتمع مع وزراء المالية والنفط بحضور سومو

2020/12/13 | 13:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

يعقد وفد إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، إجتماعا بعد ظهر اليوم الاحد، مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي.

سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم قوباد طالباني قال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم امس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين .

وقال هورامي: سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كوردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي.

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