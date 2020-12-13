التجارة : تسويق اكثر من 110 الاف طن من محصول الشلب خلال العام الحالي

2020/12/13 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري،الاحد، تسويق اكثر من 110 الاف طن من الشلب المحلي ضمن حملة تسويق الشلب للعام 2020.

وقال الجبوري بحسب بيان لوزارة التجارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "الحملة التسويقية لمحصول الشلب مستمرة بوتيرة متصاعدة، وبلغ تسويق ما مجموعه (110885) طنا لغاية يوم امس في خمس محافظات شلبية".

واوضح الوزير، انه"تم تشكيل فرق فنية ورقابية من مركز الوزارة وشركة تجارة الحبوب لمتابعة آليات العمل ومنع المخالفات، فضلا عن الدور الذي تؤديه الفرق الرقابية من دائرة الرقابة التجارية في متابعة آليات الفحص المختبري وتوفير الطاقات الخزنية بشكل جيد.

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