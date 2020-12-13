خبير قانوني: الظلم وقع على سرمد عبد الاله وكل اعتراض بعد نتائج انتخابات الاولمبية لا قيمة له

2020/12/13 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد الخبير القانوني طارق حرب، يوم الأحد، بأن "الحق" قانوناً مع سرمد عبد الاله في انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، مبينا ان ظلماً واضحاً وقع على سرمد في الاجراءات الاخيرة.

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