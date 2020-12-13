الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لكانون الأول

2020/12/13 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ‌اعلن مصرف الرافدين ،الاحد، عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول”.واضاف البيان “بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة […]

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