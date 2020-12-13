على خلفية دفع مبلغ ٤١ مليار دينار..مصدر : الحكم على وزيرة التربية السابقة بالحبس سنة واحدة

2020/12/13 | 14:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع ، الحكم على وزيرة التربية بحكومة عادل عبد المهدي السابقة ” سها خليل حسين ” بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ، على خلفية دفع مبلغ ٤١ مليار دينار من صندوق الوزارة لاحدى شركات التأمين”.

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