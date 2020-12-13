القضاء يصدر حكمًا بالسجن ضد وزيرة في حكومة عادل عبد المهدي

2020/12/13 | 14:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر القضاء، الأحد، حكمًا بالسجن ضد الوزيرة في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي سها خليل حسين.

وذكرت المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، 13 كانون الأول/ديسمبر، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمًا بالحبس سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ بحق سها خليل حسين وزير التربية السابق وفق المادة 331".

وأضاف البيان، أن الحكم صدر في القضية الجزائية 603 ق1/ 2020، عن موضوع المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة "أرض الوطن" للتأمين وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ 41 مليار من صندوق وزارة التربية للشركة.

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