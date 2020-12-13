القبض على إرهابيين قتلا مواطنين داخل مستشفى في نينوى

2020/12/13 | 14:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على إرهابيين قتلا مواطنين داخل احد المستشفيات في محافظة نينوى.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد، مطلوبين وفق احكام …

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