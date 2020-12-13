توقعات بتخطي أسعار النفط حاجز 60 دولاراً للبرميل في 2021

2020/12/13 | 14:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مدير الاستثمار في “ساكسو بنك” الدنماركي ستين جاكوبسن، عن توقعاته بتخطي أسعار النفط العالمية حاجز 60 دولاراً للبرميل خلال عام 2021.وقال جاكوبسن في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، ان “أسعار النفط العالمية في العام المقبل سيتم تداولها في حدود 40-60 دولارًا للبرميل مع إمكانية زيادة معدلات التعافي الاقتصادي” وأضاف، انه “في …

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