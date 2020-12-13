وزير النقل يعلن إرسال كتاب إلى مجلس الوزراء بشأن ميناء الفاو

2020/12/13 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

اعلن وزير النقل ناصر الشبلي ارسال طلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة بشأن ميناء الفاو الكبير.

وقال الشبلي لوكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاحد،ان " ميناء الفاو مهم جدا والحديث عنه كثير في الوقت الحاضر، كاشفا عن وجود تدخلات داخلية وخارجية".

واضاف ان الوزارة ارسلت كتاباً الى الامانة العامة لعرضه على مجلس الوزراء واستحصال الموافقة ليتم بعدها التفاوض مع شركة دايو الكورية"، مؤكدا ان السبب الرئيس للتوجه نحو دايو الكورية لانها حاصلة على قرار من مجلس الوزراء في عام 2019 باحالة المشاريع الكلية او الجزئية اليها".

وشار الى ان دايو الكورية مسؤولة حاليا ً عن شق الطرق داخل الميناء والدفن الخاص بكاسر الامواج كما انها المسؤولة عن بداية البوابة الخاصة بالنفق الذي يربط ميناء الفاو بخور الزبير

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