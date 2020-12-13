2020/12/13 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..رئاسة البرلمان تخاطب رئاسة الجمهورية بشأن عدد مستشاريها ورواتبهم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تخاطب رئاسة الجمهورية بشأن عدد مستشاريها ورواتبهم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تخاطب رئاسة الجمهورية بشأن عدد مستشاريها ورواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).