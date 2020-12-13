مقتل العشرات من طالبان بمعارك عنيفة في قندهار

2020/12/13 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عشرات المقاتلين من حركة طالبان خلال معارك عنيفة اندلعت ليل السبت الأحد بين القوات الأفغانية والمتمردين الذين هاجموا نقاط تفتيش في ولاية قندهار، معقل الحركة، جنوب أفغانستان.

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