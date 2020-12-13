2020/12/13 | 14:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابيةتحث الكاظمي بوضع ملف المياه في اولوية مهماته في زيارته لتركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابيةتحث الكاظمي بوضع ملف المياه في اولوية مهماته في زيارته لتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).