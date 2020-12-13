مصرف الرشيد للموظفين: انتظروا إشعار صرف الرواتب

2020/12/13 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الاحد، المباشرة برفع رواتب الموظفين والتي وصل تمويلها إلى المصرف.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2020)، كافة الموظفين ممن ستصلهم رسائل نصية "مراجعة فروعه ومنافذ الصرف في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية".

أعلن مصرف الرافدين، في وقت سابق، المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2020)، إنه "استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول، وبحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها سواء كان رواتب التمويل الذاتي او المركزي ورفع رواتبها من دون تأخير".

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق اليوم، إطلاق رواتب موظفي كافة الوزارات لشهر كانون الأول 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 انون الأول 2020)، إن "وزارة المالية، وجهت دائرة المحاسبة، بإطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول، لكافة الوزارات التمويل الذاتي والمركزي واعتباراً من هذا اليوم".

وتابع، "حيث باشرت دائرة المحاسبة بإطلاق إجراءات التمويل لكافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لتمكينها من صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الاول".

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