2020/12/13 | 14:16 - المصدر: سفن سكاي

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علمت 7SKY من مصادر خاص ان ادارة القوة الجوية تجري مفاوضات سرية مع نجم منتخبنا الوطني همام طارق من اجل تمثيل فريقها الكروي فيما تبقى من الموسم الجاري.

المصدر اضاف ان المفاوضات تجري الان مع عدة لاعبين من بينهم مدافع الزوراء السابق السوري حسين الجويد ، حيث تواصل مدرب الفريق ايوب اوديشو معه في الساعات الماضية.

طارق وجويد ابدى موافقتهما المبدئية على تمثيل الصقور ولم يبقى سوى بعض الاجراءات لأتمام الصفقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الصقور تفاتح همام طارق وحسين جويد 7 SKY TV.

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