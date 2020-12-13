محافظ بغداد يفتتح ثلاث مدارس جديدة في الشعلة

2020/12/13 | 14:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا افتتاح ثلاث مدارس جديدة في مدينة الشعلة، ليصبح مجموع ما تم افتتاحه خمس مدارس في الناحية خلال العام الحالي.وشهد الافتتاح حضور وزير التربية الدكتور علي حميد مخلف الدليمي ومدير عام تربية الكرخ الثالثة سعد صابر الربيعي ومدير ناحية شعلة الصدرين السيد فرحان سيد عگيلي ومدير قسم الهندسة المهندسة هدى عبد الامير ومدير قسم الامتحانات في تربية الكرخ الثالثة الاستاذ كاظم عليوي.



وقال المحافظ خلال الاحتفالية «اليوم نشهد افتتاح مدارس الروابي الابتدائية ١٢ صفا والشعلة و٦ كانون بواقع ١٨ صفا في مدينة الشعلة والتي بنيت وفق المواصفات الحديثة وضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة بغداد»، مشيرا الى ان» المحافظة نجحت في خطتها بتنفيذ وافتتاح الابنية المدرسية لسد النقص الحاصل وفك الاختناق في الصفوف والدوام المزدوج».



وتابع العطا، «ان المحافظة اسهمت برفد مناطق العاصمة بهذه الابنية لخدمة المؤسسات التربوية كما ونعمل جاهدين رغم الظروف الصعبة على اكمالها بالشكل الجميل الذي يلائم ابنائنا الاعزاء لدفع العملية التربوية هذا العام كونه عاما استثنائيا، نحيي كل معلم وكل مدرس يخدم العراق بهذه المرحلة ويجب ان نتعاون من اجل عبور هذه الازمة».



من جهته قال وزير التربية في كلمة القاها في مدرسة الروابي الابتدائية “عدت اليوم الى مدرستي الابتدائية بعد عقود من الفراق بيننا لا اعرف كيف أصف شعوري وانا أقف على ارض مدرستي التي تخرجت منها وبفضلها وبفضل الملاكات التدريسية والتعليمية»، مشيدا» بجهود محافظ بغداد التي بذلت من اجل انشاء بنايات جديدة في العاصمة الحبيبة لتكون صروحا تربوية تستوعب ابنائنا وبناتنا من التلاميذ».

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