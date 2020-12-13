محافظ البصرة: فوز السيدة فاطمة البهادلي بالجائزة الاوربية دلالة على قدرة ومكانة المرأة البصرية

2020/12/13 | 14:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اكد محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني ان فوز السيدة فاطمة البهادلي بالجائزة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط لحقوق الانسان، دلالة على قدرة ومكانة المرأة البصرية.

وقال العيداني، ان فوز السيدة فاطمة البهادلي، بهذه الجائزة الدولية، انجاز جديد يضاف للبصرة والمرأة البصرية» منوها الى ان الحكومة المحلية، تقدم التهاني بهذا الانجاز، الذي سيمنح البصرة ونساءها مكانة عالمية مرموقة.

وكانت السيدة فاطمة البهادلي، قد فازت بالجائزة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط لحقوق الانسان التي تمنحها مؤسسة «فرونت لاين ديفندرز» (Front Line Defenders) ضمن احتفال المؤسسة بنخبة من المدافعين عن حقوق الإنسان في حفلها السنوي الذي يقام في العاصمة الإيرلندية دبلن.

إلى ذلك، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة إلى مناقشة أوضاع البصرة بشكل جاد، على غرار الحوارات الجارية مع إقليم كردستان، فيما وجه طلبا لرئيس الوزراء. وذكر مكتب المفوضية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أنه «بعد متابعة للأوضاع التي تمر بها آلاف الأسر في البصرة ممن يعمل اربابها بصفة العقود او الأجراء، نطالب رئيس الوزراء باطلاق رواتب العقود والاجراء اليوميين في البصرة وتعيين لكل أبناءها كحق اساسي من حقوقهم وعدم التفريط بهم او تحويل مستحقاتهم بسياسة ستؤدي إلى تجويع هذه المدينة وافقارها رغم وجود الأموال التي تصرح بها».

ودعا المكتب، «الحكومة الى مناقشة جادة لأوضاع البصرة صاحبة الثروات كما يتم المناقشة مع إقليم كردستان».

كما دعت حقوق الانسان، «مجلس النواب على حث الحكومة لإنتهاج مبدأ العدالة مع البصرة وعدم التفريط بمعايش أفرادها وافقارها عبر تصدير ملايين الاطــــنان من نفــطها إلى الخارج او الداخل وأهلها يعيشون المرض وآثار التلوث ويداهمهم الفقر والجوع».

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