الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول

2020/12/13 | 14:26 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، مباشرته بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له اليوم (13 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف، باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول".

واضاف، أن "التوزيع سيكون حسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها سواء كانت رواتب التمويل الذاتي او المركزي ورفع رواتبها من دون تأخير".

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