تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في النجف والقبض على ارهابيين ببغداد

2020/12/13 | 14:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن جهاز الامن الوطني، الاحد، تفكيك اخطر 5 شبكات للمخدرات في محافظة النجف، فيما تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد.

وقال الجهاز في بيان له اليوم (13 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي يجريها جهاز الأمن الوطني بين الحين والآخر لمكافحة المخدرات وضبط تُجارها ومروجيها، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من الاطاحة وفق اوامر قضائية بخمس شبكاتٍ للمخدرات واعتقال عناصرها البالغ عددهم عشرين متعاطيا وثلاثة تجار، وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال تقدر بـ(4) كغم فضلا عن كميات من مادتي الحشيشة والترياق وحبوب المخدرة ومشروبات كحولية، علاوة على مختلف أنواع الاسلحة".

واضاف انه "جرى تدوين اقوالهم اصوليا بعدما اعترفوا بتعاطي المواد المخدرة وتوزيعها على أنحاء النجف وباقي المحافظات، وتم إحالتهم جميعا الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

من جانبها تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من "القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد، مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية، واللذين عملا ضمن ما يسمى (مفارز ابو ليث الانصاري) تحت كنى ( ابوحاتم، وابو عناد) المشتركة بتنفيذ عمليات الاعدام التي طالت المواطنين الابرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى".

واضافت ان المتهمين "اشتراكا بعمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية وتهجير المواطنين خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة، حيث دونت اقوالهما بالاعترافات ابتدائيا وجرى ايداعهما في التوقيف لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما".

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