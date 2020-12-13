الرشيد يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول

2020/12/13 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصرف الرشيد المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.وقال المصرف في بيان ، ان فروعه في بغداد والمحافظات باشرت بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول./انتهى5

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