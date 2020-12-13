البرلمان يطلب من رئاسة الجمهورية كشفا بعدد المستشارين وموظفي العقود والمبالغ المالية التي يتقاضونها

2020/12/13 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طلبت رئاسة مجلس النواب من رئاسة الجمهورية رسميـا كشفا بعدد المستشارين المعينين على الملاك الدائم في ديوان رئاسة الجمهورية ، و العاملين بصفة عقد ومقدار المبالغ المالية التي يتقاضاها كل منهم ./انتهى5

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