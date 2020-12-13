هاشتاغ: ’جريمة الوثبة ثقافة الجوكرية’ يتصدر ترند العراق

2020/12/13 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق مشاهد الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الفتى المغدور هيثم البطاط على أيدي مجموعة من المجرمين في...

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