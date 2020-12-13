شاهد فيديو يعبر عن التلاحم التاريخي بين ايران والعراق

2020/12/13 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يُراجع تاريخ العلاقات الايرانية العراقية يجد انها مبنية على اسس متينة أهمها العقيدة الاسلامية، كما ان روابطهما اﻻجتماعية والثقافية متجذرة وضاربة ف...

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