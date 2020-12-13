2020/12/13 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020)، إلقاء القبض على شخص انتحل صفة قاضٍ في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين في حي الزوراء بمحافظة كركوك، منتحل صفة قاضٍ في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات، وبالجرم المشهود وبحوزته هويات وباجات مزورة بمنصب قاضي في هذه المحكمة".

وأضاف البيان، أنه "من خلال التحقيقات الاولية معه، اعترف بمراجعة الدوائر والوزارات لتعقيب المعاملات بالصفة المزورة، وتزوير هوامش السادة الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب، على طلبات المواطنين المحتال عليهم بحجة تعيينهم او نقل بعض الموظفين من مكان لآخر مقابل مبالغ مالية".وأشار البيان إلى أن المتهم "ضُبط داخل منزله كتب واختام ووثائق ومستمسكات مختلفة جميعها مزورة، واعترف أيضاً بتزوير هويات لأكثر من 40 شخصا بصفة قضاة ومستشارين دوليين"، مؤكداً أنه "تم تدوين أقواله وتوقيفه وفق القرار 160 لسنة 1983 حسب قرار قاضي التحقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تقبض على مزور ينتحل صفة قاض في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تقبض على مزور ينتحل صفة قاض في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).