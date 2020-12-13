انطلاق عملية أمنية في خانقين

2020/12/13 | 14:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الاحد، بدء عملية أمنية واسعة في خانقين.

وذكر اعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان، أن "قيادة عمليات ديالى شرعت بعملية امنية واسعة في خانقين".

واضاف البيان، أن "العملية شملت تطهير البساتين وتفتيش السلسلة الجبلية المحاذية لهذهِ المنطقة ودراستها عسكرياً لمسكها والسيطرة على كل الطرق المؤدية اليها".

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

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