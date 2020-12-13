2020/12/13 | 14:39 - المصدر: عين العراق

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الأحد 13 ديسمبر 2020 | 02:12 مساءً

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نائب: نرفض اي اتفاق مع الاقليم خارج سلطة البرلمان

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب ثامر ذيبان رفض اي اتفاق مع الاقليم خارج سلطة البرلمان واللجنة المالية النيابية، مشيرا الى ان اي اتفاق مع الاقليم لايؤخذ راي المالية النيابية فهو غير ملزم.



وقال ذيبان، في بيان ، إن "اي اتفاق مع الاقليم لا يؤخذ راي اللجنة المالية ومجلس النواب غير ملزم ويعد باطلا".



وأضاف أن "الاتفاق مع الاقليم خارج السلطة التشريعية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لايمكن القبول به بالمطلق".



وأشار إلى أن "من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسوولية القانونية داخل مجلس النواب"، مؤكدا أن "اللجنة المالية النيابية ترفض أي اتفاق مع الاقليم من شانه تسليم مبالغ مالية خارج مشروع قانون تمويل العجز المالي للاقليم

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