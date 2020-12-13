النزاهة النيابية: كردستان تدخل مواد اجنبية وتختمها على انها مصنعة باربيل

2020/12/13 | 14:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، كردستان بضرب الاقتصاد العراقي، مبينة ان كردستان تدخل مواد اجنبية وتختمها على انها مصنعة بأربيل مستغلة فقرة الاعفاءات الكمركية.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لـ/المعلومة/ ان “هناك فقرة في الكمارك العراقية حسب القرارات الحكومية بوجود استثناءات واعفاءات من الكمرك لبعض المواد”.

واضافت ان “اقليم كردستان استغل تلك الفقرة ويدخل مواد من خلالها معفية من الكمرك”، مشيرا الى ان “تلك المواد الاجنبية وغالبيتها تركية تدخل الى اربيل وتختم على انها مصنعة باربيل وتزج بالأسواق المحلية”.

وعدت نصيف هذه الخطوة بانها “ضرب للتصنيع المحلي والاقتصاد العراقي بصورة عامة”، داعية الحكومة الى “فرض سيطرتها على منافذ الاقليم ومنع هذه الاجراءات لما لها من ضرر كبير”.انتهى25و

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