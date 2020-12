علماء يكتشفون “حوتا مذهلا” لم يُرَ من قبل

2020/12/13 | 14:39 - المصدر: المعلومة

المعلومة/بغداد…قال علماء بحار إنهم اكتشفوا حيتانا جديدة ذات مواصفات غريبة، مؤكدين أنها تختلف عن أي كائنات بحرية أخرى رأوها من ذي قبل.وبحسب موقع “ساينس ألرت” المتخصص في الأخبار العلمية، فإن الحيتان المكتشفة حديثا لها أسنان طويلة، وتم العثور عليها في الساحل الغربي من المكسيك.وجمع الباحثون عينات جينية من الحيتان الغريبة، من أجل إخضاعها لتحليلات معمقة داخل المختبرات.وبينما يتواصل تحليل العينات، أكد العلماء أن التسجيلات والصور التي حصلوا عليها تجعلهم واثقين بقوة في أن هذه الكائنات لم يسبق رصدها من ذي قبل.وقال العالم المختص في الثدييات البحرية جاي بارلو: “لقد رأينا شيئا جديدا لم نكن نتوقعه في هذه المنطقة.



هو شيء غير متطابق من الناحية البصرية أو حتى الصوتية مع أي كائن موجود ومعروف حتى الآن”.وكان الباحث يعمل مع منظمة “سي شيفرد”، وهي منظمة غير ربحية تتولى القيام برحلات استكشاف في عرض البحار.وأضاف أن ما حققته هذه البعثة “ربما يبدو لأغلب الناس بمثابة ضرب من ضروب المستحيل، أي العثور على حيوان ثديي كبير موجود على الأرض بينما لا يعرف عنه العلم أي شيء”.وبدأ مشروع اكتشاف هذا الحوت عام 2018، عندما تم رصد أصوات غريبة في مياه محيطة بجزر سان بينيتو المكسيكية، وقرب سواحل ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.ومن المعروف في العالم، أن حيوانات مثل الحيتان والدلافين وخنازير البحر تمتاز بصوتها الخاص، لكن صوت الكائن الجديد الذي أطلق عليه “BW43” تحول إلى لغز محير، لأن الباحثين لم يتعرفوا عليه.وعقب ذلك، اشتبه الباحثون في أن يكون هذا الصوت صادرا عما أطلق عليه “حوت منقاري”، وهو حيوان لم يتم رصده حيا من ذي قبل.انتهى 25

