رابطة المصارف: المركزي العراقي قادر على إعادة سعر الدولار لوضعه الطبيعي

2020/12/13 | 14:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبشر: أعلنت رابطة المصارف الخاصة بالعراق، اليوم الأحد، عن العمل على محورين لدعم مختلف الشرائح المجتمعية، فيما بينت أن التصريحات السلبية حول انخفاض قيمة الدينار العراقي، أسهمت بارتفاع سعر صرف الدولار.وقال مدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي …

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