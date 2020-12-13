دبلوماسية جاريد كوشنير بين قلب المعايير والتنازلات غير المتوقعة

2020/12/13 | 14:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – كثرت التعليقات المشككة والساخرة عندما كلف دونالد ترامب صهره جاريد كوشنر مهمة التوصل إلى “اتفاق نهائي” بين إسرائيل والفلسطينيين.حصل ذلك في مطلع العام 2017 عندما كان المستشار الشاب المتخصص في سوق العقارات في نيويورك لا يمتلك أي خبرة على الساحة الدولية.وبعد أربع سنوات على ذلك لا يزال السلام […]

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