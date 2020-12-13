بالوثيقة .. البرلمان يطالب رئاسة الجمهورية بكشف عدد المستشارين المعينين

2020/12/13 | 14:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

البرلمان العراقي يطالب رئاسة الجمهورية بكشف عدد المستشارين المعينين على الملاك الدائم لديوان رئاسة الجمهورية والعاملين بصفة عقد منهم والمبالغ المالية التي يتقاضاها كل واحد منهم”.

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