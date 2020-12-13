اسعار الدولار تتسارع بالارتفاع في الاسواق العراقية وتصل ارقامًا جديدة.. ومختصون يؤشرون “ملاحظة على البنك المركزي”.. ماذا يحدث؟

2020/12/13 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تسارعت اسعار صرف الدولار امام الدينار بالارتفاع مجددًا الى مستويات جديدة في الاسواق العراقية.

وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح 127,400 دينار امام المئة دولار، فيما وصل سعر البيع في الصيرفات الى اكثر من 127،750 دينار.

ويقول مختصون إنه “عندما كان يرتفع سعر الصرف، يقوم البنگ المركزي باتخاذ أجراء وان كان بسيط او مؤقت مثلاً زيادة البيع النقدي أو تنفيذ مبيعات بشكل استباقي او الطلب من الشركات الايداع المضاعف (الذي يسحب السيولة من سوق العملة) أو الضغط على بعض الجهات المصرفية لاتخاذ اجراءات معينة تعمل على خفض سعر الصرف، الا ان الملاحظ فان البنگ المركزي مستمر بالسكوت ولايبدي اي مناورة او اجراء”.

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