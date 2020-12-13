نتيجة خلاف.. مقتل مدني باسلحة رشاشة في البصرة

2020/12/13 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، بانه نتيجة لخلاف شخصي، قتل، اليوم الاحد، شخصا على يد مجموعة من الاشخاص بأسلحة رشاشة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "نتيجة لخلاف شخصي، قتل مدني بأسلحة رشاشة في قضاء الزبير".واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عنم اسمه، أن "القوات الأمنية اعتقلت ٢ من قاتليه".

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