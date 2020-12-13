البرلمان يطلب كشفاً بعدد المستشارين في رئاسة الجمهورية وقيمة رواتبهم

2020/12/13 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه مجلس النواب الاتحادي، الأحد، طلباً لرئاسة الجمهورية يدعوها فيه إلى الكشف عن عدد المستشارين لديها فضلاً عن قيمة رواتبهم.

وبحسب الكتاب الذي اطلع عليه "ناس" (13 كانون الأول 2020)، "نرجو إعلامنا أعداد المستشارين المعينين على الملاك الدائم في ديوان رئاسة الجمهورية والعاملين بصفة عقد منهم، والمبالغ المالية التي يتقاضاها كل واحد منهم".

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