2020/12/13 | 14:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني، ان الحكومات المتعاقبة استغلت المواطن الفقير في توزيع قطع الاراضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: إجراءات لمنع استغلال الاراضي لاغراض انتخابية.. وتبشر {الزراعي والتجاوز}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: إجراءات لمنع استغلال الاراضي لاغراض انتخابية.. وتبشر {الزراعي والتجاوز}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).