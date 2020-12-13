2020/12/13 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن اتفاق حكومة اقليم كردستان مع تركيا على بيع النفط لـ٥٠ عام دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الوفد الكردي الذي وصل بغداد طلب ارسال الاموال دون تسليم مستحقات النفط”، لافتا الى ان “هذا الامر يخالف قانون الاقتراض وغير مسموح به”.

واضاف ان “حكومة اقليم كردستان قامت ببيع النفط لـ٥٠ عام دون علم حكومة بغداد”، مبينا ان “الحكومة عليها ان تحاسب الاقليم كون تصرفه غير صحيح”.

وتابع ان “من يصرف الاموال لاقليم كردستان دون الالتزام بقانون الاقتراض سيتحمل المسؤولية القانونية”.

واكدت لجنة النزاهة النيابية، امس السبت، ان حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بتصدير النفط مع حكومة بغداد حتى الان.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تؤكد اتفاق كردستان مع تركيا على بيع النفط لـ٥٠ عام دون علم بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تؤكد اتفاق كردستان مع تركيا على بيع النفط لـ٥٠ عام دون علم بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).